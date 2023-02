Mercedesz Henger promuove gli Incorvassi e boccia i Donnalisi | Cosa ha detto (Di domenica 26 febbraio 2023) Mercedesz Henger passa in rassegna alcune coppie del Grande Fratello Vip: ecco Cosa ne pensa All’Isola dei Famosi Mercedesz Henger si era presa una cotta per Edoardo Tavassi, i due dopo il reality si sono visti ma non è scoccata la scintilla. Lo ha raccontato proprio la ex naufraga a Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più”. Mercedesz si è detta felice per Edoardo e per Micol rendendosi conto che lei e Tavassi non erano compatibili. Ecco Cosa ha dichiarato: Con Edoardo ci siamo visti fuori ma abbiamo deciso che non eravamo compatibili come avevamo pensato quando eravamo sull’Isola. Ognuno di noi sembra aver trovato l’amore. Secondo me volevamo cose diverse. Saranno state tante cose. La lontananza? Forse anche quella. In realtà quando due persone vogliono ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 febbraio 2023)passa in rassegna alcune coppie del Grande Fratello Vip: eccone pensa All’Isola dei Famosisi era presa una cotta per Edoardo Tavassi, i due dopo il reality si sono visti ma non è scoccata la scintilla. Lo ha raccontato proprio la ex naufraga a Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più”.si è detta felice per Edoardo e per Micol rendendosi conto che lei e Tavassi non erano compatibili. Eccoha dichiarato: Con Edoardo ci siamo visti fuori ma abbiamo deciso che non eravamo compatibili come avevamo pensato quando eravamo sull’Isola. Ognuno di noi sembra aver trovato l’amore. Secondo me volevamo cose diverse. Saranno state tante cose. La lontananza? Forse anche quella. In realtà quando due persone vogliono ...

