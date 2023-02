Mercato Napoli, Rrahmani vicino al rinnovo: ecco i dettagli (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Napoli di questa stagione sta superando ogni tipo di record e si avvicina sempre di più, partita dopo partita, alla vittoria del suo terzo scudetto. La maggior parte dei giocatori è cresciuta tanto sotto la guida del tecnico Spalletti e la società partenopea si è messa subito al lavoro per blindare alcuni dei suoi calciatori. Dopo il rinnovo di Lobotka per il centrocampo, il Napoli ha le idee chiare anche per il difensore Amir Rrahmani. Come riporta TMW, il giocatore kosovaro ha il contratto in scadenza nel 2024 ed un prolungamento sembrerebbe essere molto vicino. La volontà delle due parti sarebbe quella di allungare l’accordo fino a giugno del 2027. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Ildi questa stagione sta superando ogni tipo di record e si avvicina sempre di più, partita dopo partita, alla vittoria del suo terzo scudetto. La maggior parte dei giocatori è cresciuta tanto sotto la guida del tecnico Spalletti e la società partenopea si è messa subito al lavoro per blindare alcuni dei suoi calciatori. Dopo ildi Lobotka per il centrocampo, ilha le idee chiare anche per il difensore Amir. Come riporta TMW, il giocatore kosovaro ha il contratto in scadenza nel 2024 ed un prolungamento sembrerebbe essere molto. La volontà delle due parti sarebbe quella di allungare l’accordo fino a giugno del 2027. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

