Mercato Milan – Occhi su un talento brasiliano per rinforzare il centrocampo (Di domenica 26 febbraio 2023) Secondo le ultime indiscrezioni di Mercato, il Milan sarebbe sulle tracce di un giovane talento brasiliano per rinforzare il centrocampo Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 febbraio 2023) Secondo le ultime indiscrezioni di, ilsarebbe sulle tracce di un giovaneperil

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Mercato Milan – Occhi su un talento brasiliano per rinforzare il centrocampo #ACmilan #Milan #SempreMilan - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Milan, attacco da irrobustire: dipende tutto dalla Champions. Okafor in cima alla lista - infoitsport : Milan-Atalanta: Scalvini e Hojlund sotto esame sul mercato - ACapNeBon82 : @978Alebruno @sscmemenapoli Ale se saremo bravi sul mercato, possiamo aprire un ciclo: l'inter deve vendere per cam… - MilanSpazio : Attacco Milan, svelato il vero obiettivo di mercato di Maldini per l’estate -