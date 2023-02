Meningite, un ragazzo di diciassette anni in prognosi riservata a Bassano del Grappa, sessanta persone in profilassi (Di domenica 26 febbraio 2023) Un caso di Meningite a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Un giovane di diciassette anni è stato ricoverato nella notte fra sabato e domenica dopo essere stato colpito da Meningite da meningococco di tipo B. Il ragazzo è residente a Tezze sul Brenta, un comune del vicentino e in questo momento è ricoverato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Un caso didelin provincia di Vicenza. Un giovane diè stato ricoverato nella notte fra sabato e domenica dopo essere stato colpito dada meningococco di tipo B. Ilè residente a Tezze sul Brenta, un comune del vicentino e in questo momento è ricoverato ... TAG24.

