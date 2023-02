Meningite, 17enne finisce in rianimazione: profilassi per 60 persone, scoppia il panico nel vicentino (Di domenica 26 febbraio 2023) Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in rianimazione all' ospedale di Bassano del Grappa , in provincia di Vicenza , colpito da Meningite da meningococco di tipo B. Il giovane paziente , la cui prognosi ... Leggi su leggo (Di domenica 26 febbraio 2023) Un ragazzo di 17 anni è ricoverato inall' ospedale di Bassano del Grappa , in provincia di Vicenza , colpito dada meningococco di tipo B. Il giovane paziente , la cui prognosi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Meningite nel Vicentino: 17enne in rianimazione e 60 in profilassi - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Meningite, 17enne in rianimazione, 60 in profilassi - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Meningite nel Vicentino: 17enne in rianimazione e 60 in profilassi - Pippacheazzfai : RT @LaStampa: Meningite nel Vicentino: 17enne in rianimazione e 60 in profilassi - pin_klo : RT @LaStampa: Meningite nel Vicentino: 17enne in rianimazione e 60 in profilassi -