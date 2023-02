Meloni: "Vite stroncate dai trafficanti". Chi specula sulla strage di migranti (Di domenica 26 febbraio 2023) Una tragedia enorme e un bilancio che sale col passare delle ore: il barcone che si è schiantato contro gli scogli a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro, in Calabria, trasportava 250 persone in arrivo da Iran, Pakistan e Afghanistan. Finora i cadaveri accertati sarebbero 40, tra loro molti bambini, recuperati da Capitaneria di porto e Guardia di Finanza. Il timore però è che le vittime siano oltre 100. E mentre le motovedette sono impegnate in mare alla ricerca di sopravvissuti la polemica politica esplode subito. "Si commenta da sé l'azione di chi oggi specula su questi morti, dopo aver esaltato l'illusione di una immigrazione senza regole". È costretto a intervenire subito con una nota Palazzo Chigi perché di fronte al disastro sulle coste di Crotone, dove una nave carica di migranti si è spezzata naufragando, la sinistra non ha perso ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) Una tragedia enorme e un bilancio che sale col passare delle ore: il barcone che si è schiantato contro gli scogli a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro, in Calabria, trasportava 250 persone in arrivo da Iran, Pakistan e Afghanistan. Finora i cadaveri accertati sarebbero 40, tra loro molti bambini, recuperati da Capitaneria di porto e Guardia di Finanza. Il timore però è che le vittime siano oltre 100. E mentre le motovedette sono impegnate in mare alla ricerca di sopravvissuti la polemica politica esplode subito. "Si commenta da sé l'azione di chi oggisu questi morti, dopo aver esaltato l'illusione di una immigrazione senza regole". È costretto a intervenire subito con una nota Palazzo Chigi perché di fronte al disastro sulle coste di Crotone, dove una nave carica disi è spezzata naufragando, la sinistra non ha perso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini'. Lo dice la premier, Giorgia Meloni,… - SeaWatchItaly : Mentre il Governo Meloni si preoccupa di criminalizzare il soccorso in mare e rendere sempre più difficile salvare… - Bizzaalex : RT @janavel7: Crotone, Meloni: 'Vite stroncate da trafficanti, non speculare sui morti'. Giusto, ma non riesco a non pensare che se quei po… - Fausto16360137 : RT @Agenzia_Ansa: 'Profondo dolore per le tante vite umane stroncate dai trafficanti di uomini'. Lo dice la premier, Giorgia Meloni, dopo i… - GnorsiB : RT @DiDonadice: Il ministro #Piantedosi dovrebbe subito dimettersi. Le responsabilità sono di chi ha reso il soccorso in mare un crimine e… -