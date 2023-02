Meloni in partenza per l’India, Paese chiave del 2023. Scrive l’amb. De Luca (Di domenica 26 febbraio 2023) Giorgia Meloni è attesa come ospite d’onore dei Raisina Dialogue a Nuova Delhi, il 2 marzo. Per capire l’importanza del quadrante indo-pacifico per l’Europa, nell’anno del G20 indiano, pubblichiamo l’analisi dell’ambasciatore d’Italia a Nuova Delhi, Vincenzo De Luca, apparsa sulla rivista Formiche di febbraio ****** Mai come nel caso dell’indo-pacifico, un termine geografico ha contenuto tante implicazioni politiche, facendo dell’area che unisce le coste orientali dell’Africa e quelle occidentali del nord America uno snodo centrale e il teatro della competizione strategica tra Cina e Stati Uniti. I dati parlano da soli: l’indo-pacifico produce circa il 60% del Pil mondiale, ospita tre delle maggiori economie (Cina, India, Giappone) e vitali hub dell’innovazione tecnologica, contribuisce a due terzi della crescita globale ed entro il ... Leggi su formiche (Di domenica 26 febbraio 2023) Giorgiaè attesa come ospite d’onore dei Raisina Dialogue a Nuova Delhi, il 2 marzo. Per capire l’importanza del quadrante indo-pacifico per l’Europa, nell’anno del G20 indiano, pubblichiamo l’analisi delasciatore d’Italia a Nuova Delhi, Vincenzo De, apparsa sulla rivista Formiche di febbraio ****** Mai come nel caso dell’indo-pacifico, un termine geografico ha contenuto tante implicazioni politiche, facendo dell’area che unisce le coste orientali dell’Africa e quelle occidentali del nord America uno snodo centrale e il teatro della competizione strategica tra Cina e Stati Uniti. I dati parlano da soli: l’indo-pacifico produce circa il 60% del Pil mondiale, ospita tre delle maggiori economie (Cina, India, Giappone) e vitali hub dell’innovazione tecnologica, contribuisce a due terzi della crescita globale ed entro il ...

