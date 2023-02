Meloni attesa in India giovedì: bilaterale con Modi e firma sul memorandum della Difesa (Di domenica 26 febbraio 2023) C’è grande attesa in India per la partecipazione della premier italiana Giorgia Meloni ai Raisina Dialogue, un’importante kermesse internazionale dedicata alla geopolitica e alla geoeconomia. I media di Nuova Delhi, dove si terrà l’evento in programma il prossimo 2 marzo, sottolineano la presenza del primo ministro nostrano con particolare calore: dal canto nostro, il rapporto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) C’è grandeinper la partecipazionepremier italiana Giorgiaai Raisina Dialogue, un’importante kermesse internazionale dedicata alla geopolitica e alla geoeconomia. I media di Nuova Delhi, dove si terrà l’evento in programma il prossimo 2 marzo, sottolineano la presenza del primo ministro nostrano con particolare calore: dal canto nostro, il rapporto ... TAG24.

