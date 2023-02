«Meghan Markle e il principe Andrea non sono graditi all’incoronazione di Re Carlo» (Di domenica 26 febbraio 2023) Il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III si avvicina sempre di più e le polemiche si fanno sempre più aspre. I sondaggi per sondare l’umore dei sudditi in Gran Bretagna, infatti, rivelano che Meghan Markle e il principe Andrea non sono ben graditi. «Gli inglesi preferirebbero che Meghan e Andrea non si presentassero alla cerimonia ufficiale dell’incoronazione di re Carlo III il prossimo 6 maggio mentre vogliono che il principe Harry partecipi». I sondaggi A rivelare i risultati di alcuni sondaggi è stato il MailOnline. In una di queste rilevazioni per conto di Redfield & Wilton Strategies solo il 38% dei britannici vorrebbe vedere il secondogenito di Carlo e Diana Harry ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 febbraio 2023) Il giorno dell’incoronazione di ReIII si avvicina sempre di più e le polemiche si fanno sempre più aspre. I sondaggi per sondare l’umore dei sudditi in Gran Bretagna, infatti, rivelano chee ilnonben. «Gli inglesi preferirebbero chenon si presentassero alla cerimonia ufficiale dell’incoronazione di reIII il prossimo 6 maggio mentre vogliono che ilHarry partecipi». I sondaggi A rivelare i risultati di alcuni sondaggi è stato il MailOnline. In una di queste rilevazioni per conto di Redfield & Wilton Strategies solo il 38% dei britannici vorrebbe vedere il secondogenito die Diana Harry ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kopp_co : Kate Middleton, Meghan Markle's I premi mostrano la moda Scopri il dramma romantico ed elettrizzante che attraversa… - ParliamoDiNews : Meghan Markle usa Archie e Lilibet come 'scusa' per saltare l'incoronazione del re - kopp_co : #Venerdì #Hollywood gossip L'invito di Meghan Markle all'incoronazione di re Carlo in attesa del suo dramma legale… - Quinta00876879 : - annette_koppco : #Venerdì Gli anelli di fidanzamento di Meghan Markle e della regina consorte Camilla simboleggiano passato, present… -