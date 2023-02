Meghan Markle e Harry, sgraditi all’incoronazione di Carlo (Di domenica 26 febbraio 2023) Meghan Markle e il Principe Harry sono stati aggiunti alla lista degli invitati per l’incoronazione di Re Carlo, l’evento più atteso dell’anno, ma devono ancora confermare se parteciperanno. I Duchi di Sussex, dopo il documentario di Netflix e l’esplosiva autobiografia, hanno vissuto una frattura netta con i Windsor, in particolare con il Sovrano e il Principe William, e in molti scommettono che non li vedremo nel grande giorno. Non solo, la stampa inglese e una grossa fetta di sudditi li considera ospiti sgraditi all’incoronazione, che si prospetta come il più grande evento degli ultimi decenni per il Regno Unito, oltre che una fonte di innumerevoli polemiche per i suoi costi. Insomma, Harry e Meghan non sarebbero esattamente la ciliegina sulla ... Leggi su dilei (Di domenica 26 febbraio 2023)e il Principesono stati aggiunti alla lista degli invitati per l’incoronazione di Re, l’evento più atteso dell’anno, ma devono ancora confermare se parteciperanno. I Duchi di Sussex, dopo il documentario di Netflix e l’esplosiva autobiografia, hanno vissuto una frattura netta con i Windsor, in particolare con il Sovrano e il Principe William, e in molti scommettono che non li vedremo nel grande giorno. Non solo, la stampa inglese e una grossa fetta di sudditi li considera ospiti, che si prospetta come il più grande evento degli ultimi decenni per il Regno Unito, oltre che una fonte di innumerevoli polemiche per i suoi costi. Insomma,non sarebbero esattamente la ciliegina sulla ...

