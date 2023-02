Mediterraneo, una tragedia senza fine: 26mila migranti morti o dispersi negli ultimi 10 anni (Di domenica 26 febbraio 2023) negli ultimi 10 anni sono morte 26mila persone che cercavano di attraversare il Mediterraneo: nel solo 2023, con la tragedia di oggi al largo di Steccato di Cutro, si è già superata quota 200 vittime. migranti che partono dall’Africa, dall’Asia, con lo scopo di cercare fortuna in Europa. Un sogno che annega al largo delle coste italiane e greche su tutte. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) tiene il conto delle vittime con il Missing migrant project, attivo dal 2014 e concentrato su tre rotte: Mediterraneo Centrale, Occidentale e Orientale. Di tutte, la prima è quella più “fatale” di tutte: collega l’Italia alla Libia e alla Tunisia, in questa tratta sono 17mila – tra morti e dispersi – le vittime ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023)10sono mortepersone che cercavano di attraversare il: nel solo 2023, con ladi oggi al largo di Steccato di Cutro, si è già superata quota 200 vittime.che partono dall’Africa, dall’Asia, con lo scopo di cercare fortuna in Europa. Un sogno che annega al largo delle coste italiane e greche su tutte. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) tiene il conto delle vittime con il Missing migrant project, attivo dal 2014 e concentrato su tre rotte:Centrale, Occidentale e Orientale. Di tutte, la prima è quella più “fatale” di tutte: collega l’Italia alla Libia e alla Tunisia, in questa tratta sono 17mila – tra– le vittime ...

