Maurizio Costanzo, Sabrina Ferilli torna in Italia per stare accanto a Maria De Filippi (Di domenica 26 febbraio 2023) Sabrina Ferilli volo diretto da Tokyo alla capitale per poter stare accanto alla sua più grande amica, Maria De Filippi dopo la dolorosa e improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo. Leggi su comingsoon (Di domenica 26 febbraio 2023)volo diretto da Tokyo alla capitale per poteralla sua più grande amica,Dedopo la dolorosa e improvvisa scomparsa di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - Sanremo__2023 : Puntata speciale quella che andrà in onda tra poco su @RaiUno di #DomenicaIn Il ricordo di Maurizio Costanzo verrà… - ELMAGUARI : RT @ChanceGardi: Maurizio Costanzo: 'I No-Vax se ne andassero dall'Italia e non rompessero le scatole. Vengano cacciati dagli ospedali.'… -