Maurizio Costanzo ricorda suo padre nell’ultima intervista

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Questa sera alle ore 20.00 su @RaiTre andrà in onda il nostro sentito tributo al grande Maurizio Costanzo, con i be… - JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - RaiTre : L’addio a uno dei pilastri della storia della tv e del giornalismo: Maurizio Costanzo. Una figura rassicurante che… - Rossonerosemper : L'Espresso di oggi, pagina 13. Articolo di Maurizio Costanzo sui consigli di Maria per vivere a lungo. Qua si vol… - casali612 : RT @luiswithyou: Troppo tempo a parlare della morte di Maurizio Costanzo. Troppo poco tempo a parlare della morte di Camilla Canepa. Che s… -

era prima di tutto una persona e nel mio caso prima di tutto un amico '. Così, a 'Ciao, lo speciale di 'Verissimo' dedicato a, Pier Silvio Berlusconi ricorda il grande giornalista recentemente scomparso. 'Io ero profondamente legato a lui , anche per motivi professionali:ha dato tantissimo a ...Dopo l'ampia pagina dedicata alla scomparsa di, Domenica In ha lasciato spazio a un paio di interviste, ad Elodie e a Chiara Francini . Mara Venier è stata subito diretta con l'...

Maurizio Costanzo, Lino Banfi ricorda anche la moglie: “Da galantuomo avrà detto ‘Lucia, vado… Il Fatto Quotidiano

Lino Banfi su Maurizio Costanzo: Adesso sarà insieme a mia moglie Lucia morta tre giorni fa Fanpage.it

Lino Banfi rende omaggio a Maurizio Costanzo: "Ora lui e mia moglie staranno insieme" Today.it

Il patrimonio di Maurizio Costanzo andrà a sua moglie Maria De Filippi e ai figli Camilla, Gabriele e Saverio. Ecco in cosa consiste l'eredità.Sin dalla prima mattinata di ieri tanti noti personaggi si sono recati alla camera ardente di Maurizio Costanzo per rendergli omaggi. In queste ore è successo un fatto molto eclatante: scopriamo di co ...