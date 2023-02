Maurizio Costanzo | parla l’amico fraterno | “Cosa mi ha detto prima di morire”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 26 febbraio 2023) Giorgio Assumma, 88 anni, avvocato, ex presidente Siae, ma soprattutto migliore amico e confidente dida 50 anni, affida il suo personale ricordo del compianto giornalista e conduttore al “Corriere della Sera”. Assumma non mancava mai ad una puntata del “Show”, aveva una poltrona prenotata infila al Teatro Parioli. L’unica sera in cui si assentò,scampò miracolosamente all’attentato di via Fauro. “Da allorami fece promettere che non avrei più perso una puntata – confida – ‘Se ci sei tu io mi sento più tranquillo’”. Giovanni Falcone e(Foto da video)Il primo incontro nel 1973: “Da allora non ci siamo più persi” Giorgio Assumma rievoca il ...