Maurizio Costanzo | Maria De Filippi riceve le condoglianze ma c’è chi le chiede un selfie alla camera ardente – Video

(Di domenica 26 febbraio 2023)Deè arrivataper il compianto marito,, in Campidoglio, per il secondo giorno. Breve la sua apparizione nella sala, ma durante la permanenza si è soffermata qualche minuto con i molti ammiratori che stanno omaggiando il giornalista in queste ore,ndo le loroe prestandosi anche ad alcuni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - CamyGaly : RT @dreamingtom_: questa foto di questo ragazzo che chiede un selfie alla veglia di Maurizio Costanzo a Maria è il ritratto della società d… - _jetblackhexrt_ : RT @dreamingtom_: questa foto di questo ragazzo che chiede un selfie alla veglia di Maurizio Costanzo a Maria è il ritratto della società d… -

Il cantautore Gigi D'Alessio ha omaggiatofacendo visita alla camera ardente del giornalista. "È stato il primo a credere in me, dai tempi di Buona Domenica. Lui si occupò di questo ragazzo che riempiva gli stadi e non era ...AGI/Vista - "Era pronto, era un vulcano,non è stato solo ilshow, la sua giornata durava 48 ore. Io non ho mai visto nessuno come lui, lui viveva questa gioia. Io penso che sia in stand - by, che si voglia riposare un po'", le parole di Demo ...

«Costanzo Gli presentai io Maria De Filippi. Giovedì mi disse: ci vediamo presto. Invece se l'è portato via una polmonite» Corriere Roma

Maurizio Costanzo, la seconda giornata alla camera ardente - Cultura & Spettacoli Agenzia ANSA

L'omaggio di Fabrizio Corona a Costanzo: il tatuaggio «Maurizio maestro mio» sulla nuca Open

Maurizio Costanzo, secondo giorno di camera ardente. Omaggi a Maria De Filippi. Max Tortora commosso ilmessaggero.it

Maurizio Costanzo, in centinaia alla camera ardente a Roma TGCOM

Di Redazione Online I primi due li ha avuti con la seconda moglie, Flaminia Morandi, l’ultimo, il più piccolo, lo ha adottato con Maria De Filippi nel… Leggi ...Ospiti, testimonianze, immagini inedite, il ricordo di Pier Silvio Berlusconi questo pomeriggio su Canale 5 nello speciale che Verissimo dedica a Maurizio ...