Maurizio Costanzo, l'ultimo gesto di Fiorello da cui tutti dovremmo imparare (Di domenica 26 febbraio 2023) È un grande comunicatore, un uomo di spettacolo, uno showman ma Fiorello è soprattutto un amico. Ed è così che si è comportato alla Sala della Protomoteca del Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente per l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Tra i primi ad accorrere per un omaggio al giornalista scomparso il 24 febbraio 2023, ha salutato la famiglia ma si è concesso anche un momento molto intimo con lui e dal quale tutti dovremmo imparare. Fiorello, l'omaggio alla camera ardente Siamo abituati a vederlo sempre allegro, positivo, innamorato di un lavoro che si è scelto e che porta avanti con grande successo ormai da 40 anni. Eppure, Rosario Fiorello non ha mai dimenticato le sue origini, la gavetta nei villaggi turistici e ...

