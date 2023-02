Maurizio Costanzo, l’ultima telefonata con l’amico storico: “è stata la polmonite” (Di domenica 26 febbraio 2023) In un’intervista al Corriere della Sera l’amico storico, l’avvocato Giorgio Assumma, racconta dell’ultima telefonata con Maurizio Costanzo Si erano conosciuti nel 1973 Maurizio Costanzo e l’avvocato Giorgio Assumma, 88 anni ed ex presidente Siae, mai uno screzio tra loro ma una bellissima amicizia. Così come racconta al Corriere della Sera svelando anche che è stato lui a fargli conoscere Maria De Filippi: “Gliela presentai io, la voleva come assistente”. I due amici si erano sentiti giovedì scorso e nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto. “Gli ho telefonato in clinica. Maurizio stava molto meglio – spiega – aveva superato bene il piccolo intervento, una sciocchezza, nessuno di noi era preparato al peggio. Era di ottimo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 febbraio 2023) In un’intervista al Corriere della Sera, l’avvocato Giorgio Assumma, racconta delconSi erano conosciuti nel 1973e l’avvocato Giorgio Assumma, 88 anni ed ex presidente Siae, mai uno screzio tra loro ma una bellissima amicizia. Così come racconta al Corriere della Sera svelando anche che è stato lui a fargli conoscere Maria De Filippi: “Gliela presentai io, la voleva come assistente”. I due amici si erano sentiti giovedì scorso e nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto. “Gli ho telefonato in clinica.stava molto meglio – spiega – aveva superato bene il piccolo intervento, una sciocchezza, nessuno di noi era preparato al peggio. Era di ottimo ...

