Maurizio Costanzo, Luca Laurenti scoppia in un pianto a dirotto: “Mi dispiace, scusate. Avevo anche fatto le prove per non piangere” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Mi dispiace, scusate… so che un uomo pubblico che fa televisione come me da 36 anni non dovrebbe… Avevo fatto anche le prove per non piangere, scusate”. Momento di profonda commozione a ‘Verissimo’ per Luca Laurenti che, intervistato da Silvia Toffanin, ha ricordato Maurizio Costanzo. L’attore e doppiatore ha cominciato ricordando i nove anni trascorsi insieme al giornalista a ‘Buona Domenica‘: “Lo metto nella mia cornice familiare”, ha detto Laurenti che poi si è interrotto senza riuscire più a parlare, piangendo a dirotto. “E’ come essere un equilibrista a metà tra lacrime e sorrisi – ha proseguito tra i singhiozzi -. Come le canzoni che scrivo, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) “Mi… so che un uomo pubblico che fa televisione come me da 36 anni non dovrebbe…leper non”. Momento di profonda commozione a ‘Verissimo’ perche, intervistato da Silvia Toffanin, ha ricordato. L’attore e doppiatore ha cominciato ricordando i nove anni trascorsi insieme al giornalista a ‘Buona Domenica‘: “Lo metto nella mia cornice familiare”, ha dettoche poi si è interrotto senza riuscire più a parlare, piangendo a. “E’ come essere un equilibrista a metà tra lacrime e sorrisi – ha proseguito tra i singhiozzi -. Come le canzoni che scrivo, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - Daniele8Morelli : Maria De Filippi scioccata dalla morte di Maurizio Costanzo: 'Non c'erano avvisaglie' - FQMagazineit : Maurizio Costanzo, Luca Laurenti scoppia in un pianto a dirotto: “Mi dispiace, scusate. Avevo anche fatto le prove… -