Maurizio Costanzo, le sconvolgenti parole dopo la morte: dalla Loggia P2 alle accuse (Di domenica 26 febbraio 2023) Continua il cordoglio intorno a Maurizio Costanzo, il quale a breve riceverà i funerali solenni che saranno trasmessi in diretta sui canali Mediaset. La sua scomparsa ha sconvolto tutti, eppure c’è chi è riuscito a mettere la sua impronta in una tragedia di tale spessore. In che modo? Criticando e gettando fango sul giornalista. Una piccola parte del web, non a caso, ha tirato fuori vecchi episodi che hanno visto coinvolto il giornalista. Così come Aldo Grasso, critico e giornalista televisivo, che ha chiamato in ballo la Loggia P2. morte Maurizio Costanzo: le spietate critiche Mentre buona parte dell’Italia piange la morte di Maurizio Costanzo, c’è chi ha ritrovato nella tragedia la ghiotta occasione per scoperchiare vecchie pentole ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 febbraio 2023) Continua il cordoglio intorno a, il quale a breve riceverà i funerali solenni che saranno trasmessi in diretta sui canali Mediaset. La sua scomparsa ha sconvolto tutti, eppure c’è chi è riuscito a mettere la sua impronta in una tragedia di tale spessore. In che modo? Criticando e gettando fango sul giornalista. Una piccola parte del web, non a caso, ha tirato fuori vecchi episodi che hanno visto coinvolto il giornalista. Così come Aldo Grasso, critico e giornalista televisivo, che ha chiamato in ballo laP2.: le spietate critiche Mentre buona parte dell’Italia piange ladi, c’è chi ha ritrovato nella tragedia la ghiotta occasione per scoperchiare vecchie pentole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Maurizio Costanzo, le lacrime di Luca Laurenti: 'Per me era come un padre' #MaurizioCostanzo #26febbraio https://t.co… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Maurizio Costanzo, il ricordo di Silvia Toffanin: 'Gli ho voluto tanto bene' #mauriziocostanzo #26febbraio https://t.… -