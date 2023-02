Maurizio Costanzo, le quattro mogli e i figli: da Flaminia Moranti e Marta Flavi a Maria De Filippi (con cui ha adottato Gabriele) (Di domenica 26 febbraio 2023) Maurizio Costanzo è morto a Roma a 84 anni. Nella sua vita è stato sposato quattro volte, l’ultima con Maria De Filippi. Le sue ex mogli sono Lori Sammartino, Flaminia Morandi e Marta Flavi. La prima relazione con Sammartino è stata molto chiacchierata perché lei aveva 14 anni più di lui. Si sono sposati nel 1963 quando lui aveva 25 anni e lei 39. La prima moglie e i figli Nel 1973 Costanzo ha sposato la giornalista Flaminia Morandi, insieme hanno avuto 2 figli: Camilla Costanzo, 50 anni, che oggi lavora come sceneggiatrice e Saverio Costanzo, 47 anni, che oggi fa il regista. Entrambi gli hanno regalato due nipoti, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 febbraio 2023)è morto a Roma a 84 anni. Nella sua vita è stato sposatovolte, l’ultima conDe. Le sue exsono Lori Sammartino,Morandi e. La prima relazione con Sammartino è stata molto chiacchierata perché lei aveva 14 anni più di lui. Si sono sposati nel 1963 quando lui aveva 25 anni e lei 39. La primae e iNel 1973ha sposato la giornalistaMorandi, insieme hanno avuto 2: Camilla, 50 anni, che oggi lavora come sceneggiatrice e Saverio, 47 anni, che oggi fa il regista. Entrambi gli hanno regalato due nipoti, ...

