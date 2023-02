Maurizio Costanzo | le cause della morte «Il sistema immunitario non ha retto dopo un’operazione al colon»

Leggi su blog.libero

(Di domenica 26 febbraio 2023)si è spento venerdì 24 febbraio nella clinica Paideia di Roma, dove era ricoverato da qualche giorno per un intervento considerato di routine.l’operazione le condizioni di salute del giornalista e conduttore si sono improvvisamente aggravate: secondo quanto rivela Roberto D’Agostino su Dagospia, ildell’84enne non ha, con il sopraggiungere di diverse infezioni risultate poi fatali. A differenza di quanto si era appreso in un primo momento, il ricovero in clinica disarebbe durato 12 giorni. Le ultime ore in clinica diD’Agostino scrive: «L’operazione alper far fuori alcuni polipi era riuscita bene. ...