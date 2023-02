Maurizio Costanzo | in molti devono dirgli grazie | Le Pillole de La Velenosa

(Di domenica 26 febbraio 2023) E il 24 febbraio ci ha lasciati anche. Entrato in clinica per un intervento di routine, invece non ne è più uscito. A me spiace molto perché sono cresciuta con la sua TV. Mi ricordo la sua Buona Domenica, soprattutto le prime edizioni con Fiorello. Con ilShow ha inventato il genere del talk show, una TV fatta di parole. Amavo che unisse argomenti importanti come politica e cronaca con argomenti più leggeri come spettacolo e anche trash. Sapeva affrontare e parlare di tutto, lasciava spazio agli ospiti e, perché li ha praticamente inventati semplicemente invitandoli nel suo programma. Da Valerio Mastandrea, a Enzo Iacchetti, da Vittorio Sgarbi a Ricky Memphis. Tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Mina canta Se telefonando, un brano scritto da Maurizio Costanzo con Ghigo De Chiara e musicato da Ennio Morricone - GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - EremitaStefano : @Whereverigo2202 @GrandeFratello @GrandeFratello antonella fiordalisi ha ucciso la madre maurizio costanzo è morto… - tweetivu : #DomenicaIn Ospiti #26Febbraio per ricordare Maurizio Costanzo: Bruno Vespa, Vittorio Sgarbi, Massimo Lopez, Claudi… -

... raggiungendo il dato più alto della prima serata e superando anche la replica dello speciale ' In ordine alfabetico ' dedicato al ricordo di. I dati della prima serata del 25 ...Curioso e creativo, aveva una immensa popolarità e idee chiare", le parole di Nicola Zingaretti alla camera ardente di

«Costanzo Gli presentai io Maria De Filippi. Giovedì mi disse: ci vediamo presto. Invece se l'è portato via una polmonite» Corriere Roma

L'addio a Maurizio Costanzo, commozione alla camera ardente Agenzia ANSA

L'omaggio di Fabrizio Corona a Costanzo: il tatuaggio «Maurizio maestro mio» sulla nuca Open

Maurizio Costanzo, secondo giorno di camera ardente in Campidoglio. Persone in fila nonostante la pioggia. Zin ilmessaggero.it

Enrico Brignano: «Maurizio Costanzo la prima volta mi vietò il palco, allora io rifiutai lo show» Corriere della Sera

"Per quanto abbia fatto le prove a casa per non piangere… Per me Maurizio è come un papà...". Luca Laurenti non riesce a trattenere le lacrime, in collegamento… Leggi ...Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del noto dating show di Maria De Filippi. La concorrente è qui da oltre dieci anni e lei e ...