Maurizio Costanzo | chi è il figlio Saverio | età | lavoro | carriera | vita privata | chi è la mamma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 febbraio 2023) È un regista e uno sceneggiatore italiano, ma è anche ildel famoso conduttore e giornalista. È nato dall’unione del presentatore scomparso il 24 febbraio a 84 anni con la giornalista Flaminia Morandi. Andiamo a conoscere meglio il secondodie della sua prima moglie. View this post on Instagram A post shared by RB Casting (@rbcasting) Chi è ildiè nato il 28 settembre del 1975 a Roma. Si è laureato in Sociologia della comunicazione a La Sapienza e ha lavorato anche come conduttore radiofonico prima di trasferirsi a New ...