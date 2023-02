Matteo Berrettini torna in campo all’Atp di Acapulco | i possibili avversari dell’azzurro

(Di domenica 26 febbraio 2023)sarà uno dei protagonisti dell’Atp di, torneo in programma da lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo Calendario tennistico ricco di eventi tra fine febbraio e inizio marzo. Si giocano altri tre tornei. A Santiago del Cile, si chiude lo swing invernale sulla terra rossa sudamericana mentre a Dubai esi disputano altri due Atp 500, entrambi sul veloce outdoor.(grantennistoscana.it)In Messicoindopo un mese,. L’ultima partitarisale allo scorso gennaio quando, all’Australian Open, è stato eliminato al primo turno da Andy Murray, sconfitta che gli è costata anche la perdita di numerose posizioni nel ranking Atp ...

TIM_Official : Mettetevi comodi e gustatevi questo Q&A con Matteo Berrettini. ????? #LaForzaDelleConnessioni - TIM_Official : #LaForzaDelleConnessioni, la ricetta di Matteo Berrettini: ? ?? Famiglia? ?? Tennis ? ?? Fan - VanityFairIt : Lo youtuber e creator Denis Tarantello, in arte Sinnaggagghiri, ha passato una giornata con il campione (e potreste…

Dopo un'intensa preparazione fisica post Australian Open, è finalmente tempo di ritornare in campo per, che ha preferito il torneo di Acapulco a quello di Dubai prima del Sunshine ...Come un tuffo dalla Quebrada, la famosissima scogliera di Acapulco: la classifica diin questo inizio d'anno è andata giù a strapiombo, facendolo precipitare fino a una 26esima posizione che gli rende ben poca giustizia. Un po' di sfortuna e troppi acciacchi gli sono ...

Il tennista sanremese sconfitto nel turno decisivo delle quali entra in tabellone per i forfait di Kwon e Bautista ...Il tennista romano esordirà contro lo slovacco Molcan. Darderi e Jacopo Berrettini si affronteranno nel turno decisivo di quali per un posto nel main draw ...