(Di domenica 26 febbraio 2023) Diversi coloro che forniscono assistenza a ragazzi e bambini, come Alberto Maria Antonio Bonfanti di Milano e Ugo Bressanello, ex vice presidente e direttore della sezione media di Tiscali; oppure ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgoraMagazLatin : Mattarella premia 30 eroi civili - SandraM17780614 : RT @rep_firenze: Mattarella premia Zia Caterina, la tassista dei bambini di Firenze: “Una gioia enorme” [aggiornamento delle 18:39] https:/… - roma_tg24 : Ha difeso ragazzino dai bulli, Mattarella premia autista Atac - LecceSette : Impegno a favore dei detenuti, Mattarella premia l’ideatrice di Made in Carcere - cronachecampane : RT @cronachecampane: Mattarella premia con l’onoreficenza al Merito Immacolata Carpiniello fondatrice della coop sociale Lazzarelle https:/… -

Per la metà uomini e per l'altra metà donne, i trenta 'eroi' premiati da Sergiosi sono distinti per "l'impegno civile, la dedizione al bene comune e la testimonianza dei valori ...AGI - Per la metà uomini e per l'altra metà donne, i trenta 'eroi' premiati da Sergiosi sono distinti per 'l'impegno civile, la dedizione al bene comune e la testimonianza dei valori repubblicani'. La più giovane ha 21 anni, il più anziano 75, e si tratta di 'cittadine e ...

Mattarella premia Zia Caterina, la tassista dei bambini di Firenze: “Una gioia enorme” La Repubblica Firenze.it

Mattarella premia 30 eroi che fanno bene alla Repubblica. Ecco chi sono Famiglia Cristiana

Presidente Mattarella premia 30 eroi civili, c'è anche don Giacomo Panizza: 'Sono sorpreso' Il Lametino

Ha difeso ragazzino dai bulli, Mattarella premia autista Atac Agenzia ANSA

Mattarella premia 30 eroi civili AGI - Agenzia Italia

Assistenza ai malati. Lotta al bullismo. Imprenditoria etica. Sono tante le motivazioni delle trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite, motu proprio, dal ...L'attore Davide Devenuto, star della fiction Un Posto al Sole, è stato nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella.