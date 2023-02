Marsiglia-Psg, Messi e Mbappè show: assist e gol a vicenda tra i due attaccanti (VIDEO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Messi e Mbappè show, nel corso del primo tempo del match di Ligue 1 tra Marsiglia e Psg. I parigini infatti sono avanti 0-2, grazie ad un gol del francese al 25? e dell’argentino al 29?. In occasione della prima rete poi Messi ha servito uno splendido assist a Mbappè, che a sua volta nella seconda marcatura ha ricambiato il favore al campione argentino. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023), nel corso del primo tempo del match di Ligue 1 trae Psg. I parigini infatti sono avanti 0-2, grazie ad un gol del francese al 25? e dell’argentino al 29?. In occasione della prima rete poiha servito uno splendido, che a sua volta nella seconda marcatura ha ricambiato il favore al campione argentino. SportFace.

