Marsiglia-PSG | le formazioni ufficiali | fuori Payet

Leggi su 11contro11

(Di domenica 26 febbraio 2023) Riportiamo di seguito ledella sfida trae PSG, posticipo valido per la giornata 25 di Ligue 1. Match ad alta quota con la seconda in classifica che affronta la capolista, distante solo cinque punti. Questa sera, dunque, i padroni di casa punteranno a conquistare il bottino pieno con l’obiettivo di avvicinarsi ai parigini e rendere ancora più competitiva la lotta per il titolo. Gli Olympiens hanno già battuto il PSG negli ottavi della Coppa di Francia in questa stagione: 2-1 grazie alle reti di Sánchez e Malinovskyi. Proprio in coppa, iltornerà a giocare fra tre giorni per affrontare ai quarti di finale l’Annecy, squadra piazzata al decimo posto in Ligue 2. Per il Paris Saint-Germain non è un momento positivo. Nel turno precedente di campionato Mbappé e compagni hanno battuto ...