Marsiglia-Psg, infortunio alla coscia per Kimpembe dopo poco più di un quarto d’ora (Di domenica 26 febbraio 2023) dopo appena sedici minuti di gioco del match di Ligue 1 tra Marsiglia e Psg, il difensore dei parigini Kimbembe è stato costretto ad uscire dal campo in barella. Per lui infortunio alla coscia, dopo un brutto intervento di un calciatore avversario, e cambio immediato con Danilo Pereira. Ora si attendono notizie, per capire l’entità dell’infortunio di Kimpembe. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023)appena sedici minuti di gioco del match di Ligue 1 trae Psg, il difensore dei parigini Kimbembe è stato costretto ad uscire dal campo in barella. Per luiun brutto intervento di un calciatore avversario, e cambio immediato con Danilo Pereira. Ora si attendono notizie, per capire l’entità dell’di. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasterHeep : 25 minuti di Marsiglia, poi 1º tiro e prende goal. Il PSG sembra la Juve di Allegri. - pazzoebasta : Penna Bianca dà il calcio d'inizio in Marsiglia PSG - Bossebbasta2 : In pratica il Marsiglia è dietro al solo PSG, schierando tra i titolari diversi scarti delle big, se non addirittur… - giuliaabonii : Marsiglia/Psg paura, terrore e sgomento per questa partita - julinbianconero : RT @soccerart_: A momenti avrà inizio 'Le Classique' il derby di Francia tra Marsiglia e PSG. Come finirà il match? #OMPSG #Ligue1 (dal… -