Marsiglia-Psg, infortunio alla coscia per Kimpembe dopo poco più di un quarto d’ora (Di domenica 26 febbraio 2023) dopo appena sedici minuti di gioco del match di Ligue 1 tra Marsiglia e Psg, il difensore dei parigini Kimbembe è stato costretto ad uscire dal campo in barella. Per lui infortunio alla coscia, dopo un brutto intervento di un calciatore avversario, e cambio immediato con Danilo Pereira. Ora si attendono notizie, per capire l’entità dell’infortunio di Kimpembe. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023)appena sedici minuti di gioco del match di Ligue 1 trae Psg, il difensore dei parigini Kimbembe è stato costretto ad uscire dal campo in barella. Per luiun brutto intervento di un calciatore avversario, e cambio immediato con Danilo Pereira. Ora si attendono notizie, per capire l’entità dell’di. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Oneymarinho : A Marsiglia sono degli animali, se i giocatori del PSG segnano devono mettersi i poliziotti a con gli scudi antisom… - damincalza : Marsiglia PSG gli steward a bordo campo con gli scudi antisommossa per proteggere i calciatori dal lancio di oggetti... Terzo mondo - sportface2016 : Marsiglia-Psg, infortunio alla coscia per #Kimpembe dopo poco più di un quarto d’ora - MasterHeep : 25 minuti di Marsiglia, poi 1º tiro e prende goal. Il PSG sembra la Juve di Allegri. - pazzoebasta : Penna Bianca dà il calcio d'inizio in Marsiglia PSG -