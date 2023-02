Marquez: «Gli infortuni mi hanno fatto maturare, mi hanno reso più forte» (Di domenica 26 febbraio 2023) Su El Pais una lunga intervista a Marc Marquez. Un’intervista senza filtri, dice il pilota, cos’ si fa a 30 anni. Li ha compiuti venerdì scorso. Marquez fa il punto della sua stagione dopo l’infortunio e dice che dopo il calvario che è stato costretto a vivere, con le operazioni e gli episodi di diplopia, si sente di nuovo in forma fisicamente, «come se avessi 20 anni». Cosa ti fa dubitare di più: il fisico o la moto? Marquez: «In inverno la cosa che mi ha fatto dubitare di più era il fisico. Mi chiedevo se ce l’avrei fatta e quanto lontano sarei stato in grado di andare in inverno. Sono arrivato molto meglio del previsto a febbraio. Per quanto riguarda la moto, stiamo lavorando per renderla vincente». Hai vissuto tante operazioni e una lunga riabilitazione: cosa compensa tutta la sofferenza? ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Su El Pais una lunga intervista a Marc. Un’intervista senza filtri, dice il pilota, cos’ si fa a 30 anni. Li ha compiuti venerdì scorso.fa il punto della sua stagione dopo l’o e dice che dopo il calvario che è stato costretto a vivere, con le operazioni e gli episodi di diplopia, si sente di nuovo in forma fisicamente, «come se avessi 20 anni». Cosa ti fa dubitare di più: il fisico o la moto?: «In inverno la cosa che mi hadubitare di più era il fisico. Mi chiedevo se ce l’avrei fatta e quanto lontano sarei stato in grado di andare in inverno. Sono arrivato molto meglio del previsto a febbraio. Per quanto riguarda la moto, stiamo lavorando per renderla vincente». Hai vissuto tante operazioni e una lunga riabilitazione: cosa compensa tutta la sofferenza? ...

