(Di domenica 26 febbraio 2023) Il Bologna compie un’impresa, si dimostra superiore e supera l’Inter con il risultato di 1-0. La vittoria è più che meritata, Giancarloha espresso la sua opinione su Sky Sport. CROLLO – Giancarloesprime su Sky Sport il suo parere sulla partita tra Inter e Bologna: «Soriano e Orsolini non hanno mai difeso, fanno solo corse in avanti e ne traggono vantaggio. Sul gol subito sbaglia il passaggio D’Ambrosio in uscita, c’è lo spazio e Schouten fa il passaggio perfetto e veloce di 35 metri per Orsolini. Barella rimane coperto e il difensore italiano sbaglia a darla. Il tema dell’Inter non riesco a capirlo, è chiaro che quando è così c’è una certezza: su 25 giocatori troppi si lasciano trascinare dagli eventi, tanti sono forti tecnicamente ma non hanno motivazioni. Tu allenatore devi aver la fortuna di avere almeno il 40% di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Marocchi: «Parole di Lautaro Martinez da capitano. Mancano campioni» - - zivkomir : @marifcinter A muso duro con Marocchi? Ma che stai a di', semmai è a muso duro coi suoi compagni, Marocchi ha coman… - boquito67 : @D10sAndrea @SkySport @SkySport è il canale sedicente sportive che più odierna il Napoli. Basta sentire le parole d… - infoitsport : Marocchi ritratta la posizione sul Napoli dopo le polemiche: le parole - Spazio_Napoli : Marocchi ritratta la posizione sul Napoli dopo le polemiche: le parole -

ha risposto ad una domanda sulledisulla possibilità per il Napoli, prima o poi, di cadere. "Partiamo dai complimenti al pubblico per come ha incitato la squadra per tutto il tempo, ...... La Casa dello Sport Day con Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarloe Nando Orsi in ... Lorieri perde Esposito, ma ritrova dalla squalifica Caldara e Ampadu LEDI ALLEGRI IN ...

Marocchi: «Parole di Lautaro Martinez da capitano. Mancano campioni» Inter-News.it

Spalletti: «le parole di Marocchi Ognuno può far il tifo contro chi ... IlNapolista

Marocchi: «Non volevo sminuire il Napoli. Domina le partite, in ... IlNapolista

Spalletti in conferenza: “Dispiace tenere fuori Elmas. Sulle parole di Marocchi…” CalcioNapoli1926.it

Marocchi: “Il Lecce a Bergamo Fino al sessantesimo ha giocato in ... Calcio Atalanta

"Prometti di battere il Napoli". Così si era rivolto Giancarlo Marocchi ad Alessio Dionisi la settimana prima di Sassuolo-Napoli. Parole che avevano scatenato le polemiche e a cui aveva risposto ...Ricordate quando Giancarlo Marocchi, scherzando a suo dire, chiese a Dionisi di fermare il Napoli La risposta del campo non ammette repliche: 2-0 per gli azzurri e altri tre punti messi in bisaccia.