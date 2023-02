Mario Rui si deve dare una calmata | intemperanze del genere possono costare care

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 febbraio 2023) Cesare – Caro Guido il Napoli continua la sua marcia trionfale in campionato e direi anche in Champions. Oggi era una partita non facile da affrontare perché c’erano alcuni fantasmi del passato. Ad Empoli il Napoli aveva giocato altre 9 volte con una sola vittoria, 4 pareggi e ben 4 sconfitte. E più di tutte bruciava quella dell’anno scorso dove dopo un vantaggio di 2 gol ci facemmo rimontare nel finale e perdemmo la partita 3-2. Guido – Hai ragione. Fu una delle peggiori sconfitte che compromisero la possibilità di vincere il campionato e una delle peggiori dimostrazioni di mancanza di personalità e carisma dei vecchi senatori emigrati e perdenti. Ma quest’anno tutto un altro Napoli. Si respira un’altra aria e la squadra e l’allenatore stanno affrontando tutte le partite con grande attenzione e concentrazione come se ogni partita fosse quella decisiva. Cesare – Eppure questo non è ...