Maria De Filippi | selfie con i fan alla camera ardente | è polemica

Leggi su biccy

(Di domenica 26 febbraio 2023) Laallestita per Maurizio Costanzo è aperta al pubblico e moltissimi fan sono andati a dargli l’ultimo saluto. Qualcuno ha pure beccatoDee – senza pudore alcuno – si sono avvicinati a lei non per farle le condoglianze, ma per chiederle una foto ricordo. Le immagini stanno facendo il giro del web ed hanno ovviamente scatenato una. Una delle foto è stata condivisa anche da Rita DChiesa, grande amica di Maurizio Costanzo eDe, che ha così commentato: “Questa è la faccia di chi ha voluto farsi uncon… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre“. Questa è’ la faccia di chi ha voluto farsi uncon… Chi lo ...