«Maria De Filippi provata e dimagrita», il racconto di Luciana Littizzetto: «Sapevamo che Costanzo aveva qualche acciacco» (Di domenica 26 febbraio 2023) Luciana Littizzetto è legata a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo da un'amicizia di lunga data. È stata lei a rivelare durante La Bomba, il programma che conduce su Radio Deejay insieme a Vic, quanto le ultime settimane siano state dure per la moglie del giornalista e conduttore scomparso a 84 anni. Maria De Filippi provata e dimagrita La Littizzetto, che ha registrato la puntata a poche ore dalla notizia della morte di Costanzo, ha raccontato dell'ultima volta incui ha incontrato l'amica Maria De Filippi. «Sono molto dispiaciuta per Maria», ha detto spiegando di averla incontrata appena una settimana fa, quando è stata anche ospite di C'è Posta Per ...

