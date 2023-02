Maria De Filippi | chiesti selfie alla camera ardente di Costanzo | «Vergogna»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 26 febbraio 2023) Sono centinaia le persone in fila, anche nella seconda giornata d'apertura, per accaderedi Maurizioin Campidoglio allestita nella Sala della Protomoteca. La chiusura è prevista per le ore 18 di domenica 26 febbraio. Lunedì 27 febbraio saranno celebrati i funerali del giornalista e conduttore.Desi è resa disponibile poco dopo le 13 a ringraziare uno ad uno e a stringere le mani a quanti hanno dato l'ultimo addio al marito. Come spesso accade per la scomparsa di personaggi pubblici, scatta la gara al dell'aneddoto, gli approfondimenti sull'eredità economica lasciata, nel caso della morte dipiovono anche i commenti volgari per le lacrime di Pierluigi Diaco...