Mare Fuori, Alessandro Basciano ha litigato con il cast? (Di domenica 26 febbraio 2023) In queste ore si vocifera di una presunta lite tra Alessandro Basciano e il cast di Mare Fuori alla Fashion Week di Milano L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 26 febbraio 2023) In queste ore si vocifera di una presunta lite trae ildialla Fashion Week di Milano L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : 'Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’...' ?? Anche Sofia Goggia appassionata di 'Mare Fuori' ?? #EurosportSCI… - trash_italiano : Giulia Salemi a R101: 'a Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vi… - RadioR101 : Dopo il “buzz” su Mare Fuori e Blanco, Giulia Salemi chiarisce la sua posizione e lancia l’hashtag… - cchiaarss : RT @chasingthestars: Mi annoio vorrei ossessionarmi di nuovo a qualcosa come mi sono ossessionata a Mare Fuori due settimane fa - teoremapitagora : comunque per me impossibile che ciro ritorni in mare fuori in quei 2 minuti che faranno vedere il 22 marzo -