Mare Alto Teatro presenta Silvio Barbero in “Edipus” di Giovanni Testori (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un attore solo con il suo carrozzone, abbandonato dai suoi compagni, ricostruisce le tragicomiche avventure della sua compagnia in Edipus di Giovanni Testori, uno spettacolo di e con Silvio Barbero, in scena da giovedì 2 marzo 2023 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 5) al Teatro Elicantropo di Napoli. Libera riscrittura della tragedia di Sofocle, Edipus è il terzo tassello (dopo Ableto e Macbetto) della “Trilogia degli Scarrozzanti”, che Giovanni Testori scrisse fra il 1972 e il 1976 su misura della capacità attoriale di Franco Parenti. Tre omaggi pulsanti al Teatro (gli scarrozzanti sono gli attori girovaghi della scalcagnata compagnia che al modo della Commedia dell’Arte ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un attore solo con il suo carrozzone, abbandonato dai suoi compagni, ricostruisce le tragicomiche avventure della sua compagnia indi, uno spettacolo di e con, in scena da giovedì 2 marzo 2023 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 5) alElicantropo di Napoli. Libera riscrittura della tragedia di Sofocle,è il terzo tassello (dopo Ableto e Macbetto) della “Trilogia degli Scarrozzanti”, chescrisse fra il 1972 e il 1976 su misura della capacità attoriale di Franco Parenti. Tre omaggi pulsanti al(gli scarrozzanti sono gli attori girovaghi della scalcagnata compagnia che al modo della Commedia dell’Arte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alpitch73 : @annalisatrasat2 @Teiere @Teresa_E_ @Barbarahammer1 @ChiaraStaffolan @zuperdani @NicolRos Se scendo dal Cardeto e o… - la_sentinella : Elezioni comunali Ivrea 2023: centro destra in alto mare, l’ancora di salvezza è Sertoli - anarcomico : RT @anarcomico: pesChe Guevara Fu ittica creatura In continua lotta Contro il Capitale La pesca d'alto mare Credè in Oceano migliore Ove og… - ilVesuvio2 : @Interistadoc10 Sa cos'è la brezza marina? Quando in altre città si patisce l'afa, qui in genere si respira e se le… - MomentiCalcio : #Lazio, per #Milinkovic-Savic rinnovo in alto mare: sirene dalla Premier League? -