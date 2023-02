Marchegiani | «Inter | atteggiamento imbarazzante! Ho una sensazione»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 febbraio 2023) L’al Dall’Ara contro il Bologna non sembrava la stessa squadra che solo qualche giorno fa ha battuto il Porto in Champions League.venuto a Sky Sport, sottolinea proprio il diversodegli uomini di Inzaghi tra campionato e CoppeDIFFERENTE – L’di Simone Inzaghi ha rinunciato al campionato per concentrarsi sulle Coppe? È questa l’impressione di Luca: «Io, senza pretendere di sapere cose che non so, lache ho guardando l’è che ormai la cattiveria e l’attenzione la metta sulle Coppe. Troppo differente l’di squadra, oggi è stato imbarazzante da un certo punto di vista. Brutto. Inzaghi non può scegliere in questo momento ...