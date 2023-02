Maratona di Osaka | Faniel stacca il pass olimpico | “Lavoro per migliorare ancora”

(Di domenica 26 febbraio 2023) Brillante rientro di Eyobin. L’Azzurro chiude in 2h07:53 sulle strade di, in Giappone, e firma un risultato di notevole spessore. Al ritorno sulla distanza dei 42,195 chilometri, il primatista italiano arriva a poco più di mezzo minuto dal suo record nazionale (2h07:19 tre anni fa a Siviglia) per ritrovare il sorriso, oltre 15 mesi dopo lo splendido terzo posto di New York. Con questo crono il veneto delle Fiamme Oro timbra ampiamente il minimo per i Mondiali di Budapest (2h09:40) e anche lo standard World Athletics per le Olimpiadi di Parigi (2h08:10) lasciandosi alle spalle una stagione condizionata dai problemi fisici, in cui aveva disputato tre mezze prima di rinunciare agli eventi internazionali. Soltanto altri due azzurri hanno corso in meno di 2h08 nella loro carriera, l’olimpionico Stefano Baldini (in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ColucciLc : RT @glooit: Atletica: il ritorno di Faniel, 2h07'53'' alla maratona di Osaka leggi su Gloo - Giornaleditalia : #italpresssport Grande ritorno di Faniel alla maratona di Osaka, vince Kiros - CatelliRossella : Atletica: il ritorno di Faniel, 2h07'53'' alla maratona di Osaka - Sport - ANSA - ansacalciosport : Atletica: il ritorno di Faniel, 2h07'53'' alla maratona di Osaka. Azzurro timbra ampiamente il minimo per i Mondial… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, il ritorno di Faniel: 2h 07' 53'' alla maratona di Osaka -

Ottimo rientro di Eyob Faniel in. L'azzurro chiude in 2h07:53 sulle strade di, in Giappone. Al ritorno in questa distanza, il primatista italiano arriva a poco più di mezzo minuto dal suo record nazionale (2h07:19 tre ...È di nuovoper Eyob Faniel. Torna a correre sui 42,195 chilometri il primatista italiano, domenica a, in Giappone. La sua ultima uscita sulla distanza risale a più di un anno fa con lo splendido ...

Eyob Faniel al via della maratona di Osaka 2023 La Gazzetta dello Sport

Atletica: il ritorno di Faniel, 2h07'53'' alla maratona di Osaka Agenzia ANSA

Maratona di Osaka, Faniel stacca il pass olimpico: "Lavoro per migliorare ancora" Il Faro online

Maratona di Osaka: Faniel sotto le 2h08' MarathonWorld.

Stanotte la Maratona di Osaka: c'è Faniel MarathonWorld.

Il primatista italiano arriva a mezzo minuto dal suo record nazionale ROMA (ITALPRESS) - Grande ritorno di Eyob Faniel in maratona. L'azzurro ...Ottimo rientro di Eyob Faniel in maratona. L’azzurro chiude in 2h07:53 sulle strade di Osaka, in Giappone. Al ritorno in questa distanza, il primatista italiano arriva a poco più di mezzo minuto dal s ...