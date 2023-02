Maneskin in concerto a Torino e il Pala Alpitour va in delirio (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Torino ‘Don’t wanna sleep’?. Parola di Maneskin che dal Pala Alpitour di Torino, davanti a 13mila fan in delirio confermano che non è più ‘Gossip’, ma è realtà: dopo l’anteprima di giovedì a Pesaro, ha preso il via questa sera sotto la Mole il ‘Rush’ della band romana che a due anni dal loro trionfo in Europa, è tornata nella città che si è aggiudicata Eurovision 2022 proprio grazie al successo del loro ‘Zitti e buoni’ che dopo Sanremo ha conquistato anche il palco di Rotterdam, per la prima tappa del tour mondiale ‘Loud Kids World Tour’, più di 30 concerti nelle più grandi arene di tutta Europa con oltre 350 mila biglietti venduti. L’ovazione del pubblico, accompagnata dalla danza di migliaia di luci che brillano dai telefonini, è scattata una manciata di minuti ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) –‘Don’t wanna sleep’?. Parola diche daldi, davanti a 13mila fan inconfermano che non è più ‘Gossip’, ma è realtà: dopo l’anteprima di giovedì a Pesaro, ha preso il via questa sera sotto la Mole il ‘Rush’ della band romana che a due anni dal loro trionfo in Europa, è tornata nella città che si è aggiudicata Eurovision 2022 proprio grazie al successo del loro ‘Zitti e buoni’ che dopo Sanremo ha conquistato anche il palco di Rotterdam, per la prima tappa del tour mondiale ‘Loud Kids World Tour’, più di 30 concerti nelle più grandi arene di tutta Europa con oltre 350 mila biglietti venduti. L’ovazione del pubblico, accompagnata dalla danza di migliaia di luci che brillano dai telefonini, è scattata una manciata di minuti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BasiricoLucia : RT @thatsbonny: Appena tornata dal concerto dei Maneskin mio dio ragazzi MIO DIOOOOOO - zuninside : Sono appena uscito dal concerto dei #Maneskin a Torino ed ero imbarazzato per il pubblico nel parterre, mi dispiace… - Adnkronos : Maneskin in concerto a Torino e il Pala Alpitour va in delirio . #Adnkronos - aaliixee : RT @thatsbonny: Appena tornata dal concerto dei Maneskin mio dio ragazzi MIO DIOOOOOO - aaliixee : RT @BenCroce72: Esco ora dal concerto dei Maneskin a Torino. Complimenti a loro. live veramente bravi. -