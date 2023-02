Maneskin, Damiano brilla su tutti a Torino e domina la band e i fan: “Non ci aspettavamo così tanto coinvolgimento, non era affatto scontato” (Di domenica 26 febbraio 2023) dominatore, superstar, sensuale, trascinatore e coinvolgente. Ieri sera sembrava brillasse di una luce particolare la stella di Damiano David su tutti i Maneskin e i loro fan al Pala Alpitour di Torino, seconda tappa italiana del Loud Kids World Tour, dopo Pesaro il 23 febbraio. Animale da palcoscenico, Damiano si è preso tutti i suoi spazi (meritati per il suo carisma e la personalità), mentre Victoria al basso e Thomas alla chitarra, con alle spalle il batterista Ethan, hanno rispettato il loro perimetro di azione. Senza strafare. Una conferma è arrivata dalla stessa Victoria che senza alcuna polemica o malizia, durante l’aftershow in una chiacchiera informale con la stampa, ha confermato che gli spazi degli assoli con Thomas si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023)tore, superstar, sensuale, trascinatore e coinvolgente. Ieri sera sembravasse di una luce particolare la stella diDavid sue i loro fan al Pala Alpitour di, seconda tappa italiana del Loud Kids World Tour, dopo Pesaro il 23 febbraio. Animale da palcoscenico,si è presoi suoi spazi (meritati per il suo carisma e la personalità), mentre Victoria al basso e Thomas alla chitarra, con alle spalle il batterista Ethan, hanno rispettato il loro perimetro di azione. Senza strafare. Una conferma è arrivata dalla stessa Victoria che senza alcuna polemica o malizia, durante l’aftershow in una chiacchiera informale con la stampa, ha confermato che gli spazi degli assoli con Thomas si sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #Maneskin, #Damiano brilla su tutti a #Torino e domina la band e i fan: “Non ci aspettavamo così tanto coinvolgimen… - FQMagazineit : Maneskin, Damiano brilla su tutti a Torino e domina la band e i fan: “Non ci aspettavamo così tanto coinvolgimento,… - infoitcultura : Chiara Ferragni, il look ispirato a Damiano dei Måneskin - 2112_yunikon : RT @Vale41229116: Vic e Thomas che cantano insieme a Damiano Kool Kids: momento più alto della serata ??? #maneskin - Cx3piuS : ma io come lo supero il concerto dei Maneskin di ieri? in cui ho toccato sia Vic che Damiano?? COME?? #maneskin… -