Manchester United-Newcastle oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale Carabao Cup (Di domenica 26 febbraio 2023) Manchester United-Newcastle sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l'orario e la diretta streaming della finale della Carabao Cup 2022/2023. La coppa di lega inglese giunge al proprio culmine e i Red Devils sfidano i Magpies in una partita di assoluto equilibrio e che regalerà grandi emozioni. Appuntamento fissato per le ore 17.30 di domenica 26 febbraio, diretta tv in chiaro sul Nove di Discovery, streaming su Discovery+ ma anche su Dazn. SEGUI LA diretta TESTUALE REGOLAMENTO IN CASO DI PAREGGIO SportFace.

