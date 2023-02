Mamma dall’amore infinito: Valentina Mastroianni e il piccolo Cesare (Di domenica 26 febbraio 2023) Una Mamma dall’amore infinito, come tutte le mamme: Valentina Mastroianni e il piccolo Cesare, la lotta contro la malattia. Cesare ha 4 anni e a causa di una malattia genetica… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 26 febbraio 2023) Una, come tutte le mamme:e il, la lotta contro la malattia.ha 4 anni e a causa di una malattia genetica… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavocedifede : lui si tiene alla larga dall'insetto morto com'è giusto che sia bravo amore di mamma salvaguardati proteggiti - HoccoRoux : @Shepard89x @jacopo_iacoboni io non ho eroi e ho sempre criticato Usa e Nato quando hanno fatto altrettanto. Quindi… - MKanlio : @PediatriaOggi vedo ogni giorno i sacrifici di mia mia moglie nell'assistere la mamma. è dura ma ci si batte. la vi… - cupidoydesamor : RT @Tinkerb11911547: O 'Se muore mia mamma muoio anche io' D 'E se ci sono io muori lo stesso?' Questo non è un salto nel vuoto, è un salto… - GossipGirLover0 : RT @Tinkerb11911547: O 'Se muore mia mamma muoio anche io' D 'E se ci sono io muori lo stesso?' Questo non è un salto nel vuoto, è un salto… -