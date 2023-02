Maltempo in Toscana: codice giallo per neve e vento prolungato fino a lunedì (Di domenica 26 febbraio 2023) Il codice giallo per neve riguarderà alcune zone orientali della regione al confine con la Romagna e nella Valtiberina. Il vento batterà invece su tutta la Toscana ad eccezione delle parte più meridionale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilperriguarderà alcune zone orientali della regione al confine con la Romagna e nella Valtiberina. Ilbatterà invece su tutta laad eccezione delle parte più meridionale L'articolo proviene da Firenze Post.

