Magi +Europa | Giudizio negativo sul Governo Meloni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piu_Europa : #CONGRESSO #PIUEUROPA Riccardo Magi Segretario Carla Taibi Tesoriera Federico Pizzarotti presidente Questo l'esito… - Agenzia_Ansa : Il terzo congresso nazionale di +Europa ha eletto segretario del partito Riccardo Magi, e Federico Pizzarotti presi… - fattoquotidiano : +Europa, nuovo ticket alla guida del partito di Emma Bonino: Magi segretario al posto di Della Vedova, Federico Piz… - Dome689 : +Europa, nuovo ticket alla guida del partito di Emma Bonino: Magi segretario al posto di Della Vedova, Federico Piz… - ferrini_stefano : RT @Piu_Europa: #CONGRESSO #PIUEUROPA Riccardo Magi Segretario Carla Taibi Tesoriera Federico Pizzarotti presidente Questo l'esito del cong… -

... perchè vediamo tutti i rischi che ci sono sui rischi della tenuta dello stato di diritto", le parole didi +al congresso del partito.Roma, 26 febbraio 2023 Riccardoè stato eletto segretario di +, ecco l'annuncio durante il congresso a Roma.

+Europa, nuovo ticket alla guida del partito di Emma Bonino: Magi segretario al posto di Della Vedova,… Il Fatto Quotidiano

Più Europa, Bonino battezza il ticket Magi-Pizzarotti la Repubblica

Riccardo Magi eletto segretario di +Europa La7

Riccardo Magi è il nuovo segretario di Più Europa RaiNews

Magi nuovo segretario di Più Europa. Pizzarotti scelto come presidente la Repubblica

"Questo congresso è stato bello, non facile e scontato, +Europa esce rafforzata sulle sue idee centrali, la centralità dei diritti e delle libertà. Ora capire cosa gli amici del Terzo Polo pensano di ...Ricomposte le tensioni sul logo. Via libera di Emma Bonino: "Auguri di buon lavoro a voi due, non ci fate arrabbiare ogni giorno. Dovrete scegliere delle ...