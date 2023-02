Macron in visita in Cina (Di domenica 26 febbraio 2023) Il presidente francese Emmanuel Macron sarà in visita ad aprile in Cina. Macron ha affermato che chiederà aiuto al governo cinese per porre fine alla guerra in Ucraina. Le dichiarazioni del presidente francese arrivano dopo che Pechino ha presentato un piano di pace in 12 punti, piano accolto con scetticismo dalla NATO e dall’UE. Emmanuel Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 febbraio 2023) Il presidente francese Emmanuelsarà inad aprile inha affermato che chiederà aiuto al governo cinese per porre fine alla guerra in Ucraina. Le dichiarazioni del presidente francese arrivano dopo che Pechino ha presentato un piano di pace in 12 punti, piano accolto con scetticismo dalla NATO e dall’UE. Emmanuel

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Billa42_ : Macron in visita in Cina - LorenzoLamperti : Sulla visita di Lukashenko????in Cina????, in un momento politico e diplomatico cruciale per Xi Jinping. Ma anche sul v… - freedomsempre68 : FRANCIA ???? Emmanuel Macron in visita alla fiera dell’agricoltura : 'C'è solo una soluzione, è lavorare di più'...… - ProseccoLiquido : Emmanuel Macron visita la sede nazionale di Fratelli d'Italia in via della scrofa. - Radio1Rai : #Ucraina A giocare un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina è ora la Cina. Nei prossimi giorni a Pechino arriver… -