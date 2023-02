“Ma a Bari siete italiani?” | giornalista pugliese vittima di razzismo a Brescia

(Di domenica 26 febbraio 2023) “di?”: un cronista dell’emittenteRadio Selene che stava lavorando allo stadio Rigamonti dialla telecronaca del match di calcio traè stato insultato da un tifoso nel corso della diretta. “Sì, sono italiano, deficiente”, è stata la risposta del, Luca Guerra, alla provocazione. Ha poi interrotto il suo discorso per commentare quanto appena successo: “Ilterritoriale fa parte ancora della testa di qualcuno nel 2023, verrebbe voglia di tornare a casa se qualche deficiente ci chiede, ‘di?’. Ma andiamo oltre questi deficienti, che non vi abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Siete di Bari, siete italiani?'. E' la provocazione razzista rivolta a un cronista di Radio Selene che si trovava… - repubblica : 'A Bari siete italiani?', l'insulto del tifoso del Brescia al cronista mentre è in diretta [a cura della redazione… - Agenzia_Ansa : Cronista sportivo offeso da un tifoso del Brescia: 'A Bari siete italiani?' Luca Guerra, di Radio Selene, insultato… - Eli74505503 : RT @repubblica: 'A Bari siete italiani?', l'insulto del tifoso del Brescia al cronista mentre è in diretta [a cura della redazione Milano]… - Cristoincroce1 : RT @repubblica: 'A Bari siete italiani?', l'insulto del tifoso del Brescia al cronista mentre è in diretta [a cura della redazione Milano]… -

... si è visto rivolgere da un tifoso di casa una frase non particolarmente simpatica: 'diitaliani'.diitaliani". È la provocazione razzista rivolta a un cronista di Radio Selene, Luca Guerra, ieri allo stadio Rigamonti per la telecronaca di Brescia -. Il giornalista era in diretta ...

“Siete di Bari Siete italiani”. “Sì, deficiente”: botta e risposta in diretta tra… Il Fatto Quotidiano

'A Bari siete italiani', cronista offeso da un tifoso del Brescia Agenzia ANSA

«Voi di Bari siete italiani». Il giornalista risponde in diretta al tifoso: «Certo, deficiente» - Il video Open

“A Bari siete italiani”. Cronista offeso da un tifoso del Brescia Sky Tg24

"Siete di Bari, siete italiani", tifoso bresciano interrompe la diretta del giornalista: il brutto episodio prima del match al Rigamonti BariToday

«Si sono italiano, deficiente» risponde il giornalista Luca Guerra di radio Selene, che p preso da un attimo di scoramento: «Viene voglia di tornare a casa» ma poi prosegue con la trasmissione ...Bari di sabato 25 febbraio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 26a giornata di Serie B BRESCIA - Sabato 25… Leggi ...