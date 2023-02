Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Curzio Maltese (Di domenica 26 febbraio 2023) Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto a 64 anni Curzio Maltese, firma storica di Repubblica e Domani E’ morto Curzio Maltese, giornalista, scrittore, politico e autore televisivo italiano. Era nato a Milano nel 1959. Storica firma di Repubblica, era passato al Domani, che dà la notizia della sua morte sul suo sito. Dal 2014 al 2019 era stato europarlamentare per la lista L’Altra Europa con Tsipras. Tra i molti a ricordarlo anche Paolo Condò. C’era una volta un gruppetto di cronisti sportivi che alle 2 di notte in pizzeria vagheggiava un futuro da grandi notisti politici. Il più bravo si chiamava Curzio Maltese, e oggi che dobbiamo salutarlo è un giorno ben triste— Paolo Condò ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023)neldelsportivo: èa 64 anni, firma storica di Repubblica e Domani E’, giornalista, scrittore, politico e autore televisivo italiano. Era nato a Milano nel 1959. Storica firma di Repubblica, era passato al Domani, che dà la notizia della sua morte sul suo sito. Dal 2014 al 2019 era stato europarlamentare per la lista L’Altra Europa con Tsipras. Tra i molti a ricordarlo anche Paolo Condò. C’era una volta un gruppetto di cronisti sportivi che alle 2 di notte in pizzeria vagheggiava un futuro da grandi notisti politici. Il più bravo si chiamava, e oggi che dobbiamo salutarlo è un giorno ben triste— Paolo Condò ...

