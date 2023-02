Lutto nel giornalismo italiano: è morto Curzio Maltese (Di domenica 26 febbraio 2023) Il mondo del giornalismo piange Curzio Maltese. Storica firma di Repubblica, poi passato al Domani, Maltese si è spento oggi all'età di 63 anni dopo una lunga malattia. È stato un apprezzato giornalista, ma anche scrittore, autore televisivo e politico. Maltese era nato a Milano il 30 marzo 1959. Fratello della giornalista sportiva della Rai, Cinzia Maltese, precocemente scomparsa nel 2002, dopo un periodo tra fabbrica e radio libere si è dedicato al giornalismo occupandosi inizialmente di sport e cronaca per i quotidiani La Notte, La Gazzetta dello Sport e La Stampa. Per il quotidiano torinese inizia a occuparsi di commenti politici, oltre che di cinema e teatro. Dal 1995 al 2021 è editorialista per il quotidiano la Repubblica. Dal 1996 al 2021 ha curato la rubrica ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) Il mondo delpiange. Storica firma di Repubblica, poi passato al Domani,si è spento oggi all'età di 63 anni dopo una lunga malattia. È stato un apprezzato giornalista, ma anche scrittore, autore televisivo e politico.era nato a Milano il 30 marzo 1959. Fratello della giornalista sportiva della Rai, Cinzia, precocemente scomparsa nel 2002, dopo un periodo tra fabbrica e radio libere si è dedicato aloccupandosi inizialmente di sport e cronaca per i quotidiani La Notte, La Gazzetta dello Sport e La Stampa. Per il quotidiano torinese inizia a occuparsi di commenti politici, oltre che di cinema e teatro. Dal 1995 al 2021 è editorialista per il quotidiano la Repubblica. Dal 1996 al 2021 ha curato la rubrica ...

