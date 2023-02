Lutto nel giornalismo: è morto Curzio Maltese, storica firma di Repubblica (Di domenica 26 febbraio 2023) Lo storico giornalista di Repubblica Curzio Maltese è morto oggi all’età di 63 anni. A darne notizia il quotidiano per il quale lavorava attualmente, Domani, con un omaggio sulla homepage: riproposti due suoi articoli recenti, uno dei quali – datato 27 novembre 2022 – sul tema di giornata, le primarie del Pd. Il direttore Stefano Feltri gli ha rivolto un ultimo saluto su Twitter: “Ci ha lasciati un grande giornalista, Curzio Maltese, che abbiamo avuto il privilegio di avere sul Domani. Pur provato dalla malattia, forte della sua passione civile e dell’amore della moglie Paola, si è impegnato fino all’ultimo per un Paese più giusto”. Nato a Milano e cresciuto a Sesto San Giovanni, Maltese è entrato nel mondo del giornalismo occupandosi di sporte e ... Leggi su tpi (Di domenica 26 febbraio 2023) Lo storico giornalista dioggi all’età di 63 anni. A darne notizia il quotidiano per il quale lavorava attualmente, Domani, con un omaggio sulla homepage: riproposti due suoi articoli recenti, uno dei quali – datato 27 novembre 2022 – sul tema di giornata, le primarie del Pd. Il direttore Stefano Feltri gli ha rivolto un ultimo saluto su Twitter: “Ci ha lasciati un grande giornalista,, che abbiamo avuto il privilegio di avere sul Domani. Pur provato dalla malattia, forte della sua passione civile e dell’amore della moglie Paola, si è impegnato fino all’ultimo per un Paese più giusto”. Nato a Milano e cresciuto a Sesto San Giovanni,è entrato nel mondo deloccupandosi di sporte e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : Our deepest condolences go to Ilario Castagner's loved ones. Player, coach, and gentleman. È stato l'allenatore de… - NotizieVirgilio : ?? Morto a 63 anni il giornalista Curzio Maltese Lutto nel giornalismo, morto a 63 anni Curzio Maltese: ex firma di… - PatriotidItalia : RT @SecolodItalia1: Steccato di Cutro, nel naufragio 33 morti e 70 dispersi. Occhiuto: “Calabria in lutto. Dov’è l’Europa?” - Aquila6811 : RT @SecolodItalia1: Steccato di Cutro, nel naufragio 33 morti e 70 dispersi. Occhiuto: “Calabria in lutto. Dov’è l’Europa?” - fde1574 : RT @11Giuliano: Altro lavoratore: BRESCIA,grave lutto alla Dhl: un lavoratore muore dopo malore in magazzino. Ciao Lorenzo di 40 anni,che l… -